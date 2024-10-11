Росія вдарила по Харківщині важкою авіабомбою ОДАБ-1500: поліція показала наслідки

11 жовтня близько 15:30 військові росії завдали удару по місту Куп’янськ Харківської області, є жертви. Попередньо, ворог застосував проти мирного населення боєприпаси типу ОДАБ-1500.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Від ворожого обстрілу загинув 57-річний чоловік. Вибухові травми дістали 68, 69, 85-річні жінки та 64-річний чоловік. У 78-річної жінки гостра реакція на стрес.

Внаслідок авіаудару сталася пожежа, на кількох вулицях пошкоджені щонайменше 25 приватних будинків.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости