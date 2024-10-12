Росіяни завдали авіаударів по Харкову та передмістю: в ОВА розповіли про наслідки

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та Харківському району, а також по Куп’янському, Богодухівському та Ізюмському районах області. Двоє людей загинули, дев’ятеро постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

21:48 у Харкові КАБ влучив у лісову смугу в Шевченківському районі. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

23:30 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному домоволодінні.

22:40 Харківський р-н, с. Ч. Лозова. Влучання в землю на територію приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок.

12:40 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду боєприпасу загинув чоловік 38 років. Постраждала 56-річна жінка.

12:06 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду з дрона дістав поранення 86-річний чоловік.

12 жовтня 1:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка.

17:45 Куп’янський р-н, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів будинок.

18:18 Куп’янський р-н, с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла частково зруйнована будівля.

16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу частково пошкоджений будинок. Постраждала жінка 68 років.

16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. Постраждала жінка 76 років.

15:58 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, дах будинку, приватний будинок Постраждали три людини.

15:55 Богодухівський р-н, с. Тимофіївка. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено один будинок.

11:20 Ізюмський р-н, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік.

11:00 Куп’янський р-н, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.

Агентство Телевидения Новости