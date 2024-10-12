Росіяни завдали авіаударів по Харкову та передмістю: в ОВА розповіли про наслідки
Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та Харківському району, а також по Куп’янському, Богодухівському та Ізюмському районах області. Двоє людей загинули, дев’ятеро постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
21:48 у Харкові КАБ влучив у лісову смугу в Шевченківському районі. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.
23:30 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному домоволодінні.
22:40 Харківський р-н, с. Ч. Лозова. Влучання в землю на територію приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок.
12:40 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду боєприпасу загинув чоловік 38 років. Постраждала 56-річна жінка.
12:06 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок скиду з дрона дістав поранення 86-річний чоловік.
12 жовтня 1:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка.
17:45 Куп’янський р-н, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів будинок.
18:18 Куп’янський р-н, с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла частково зруйнована будівля.
16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу частково пошкоджений будинок. Постраждала жінка 68 років.
16:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. Постраждала жінка 76 років.
15:58 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, дах будинку, приватний будинок Постраждали три людини.
15:55 Богодухівський р-н, с. Тимофіївка. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено один будинок.
11:20 Ізюмський р-н, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік.
11:00 Куп’янський р-н, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.