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Двоє людей поранено внаслідок обстрілу селища Купʼянськ-Вузловий на Харківщині

Двоє людей поранено внаслідок обстрілу селища Купʼянськ-Вузловий на Харківщині

12 жовтня близько 00:20 російська армія обстріляла селище Купʼянськ-Вузловий. Поранення дістали двоє мирних жителів: 82-річна жінка та 63-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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