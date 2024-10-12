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Двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона на Харківщині

Двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона на Харківщині

12 жовтня близько 13:15 ворог вдарив по Купʼянську FPV-дроном. Зафіксовано влучання біля цивільного авто.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

52-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. 77-річна пасажирка поранена.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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