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Окупанти завдали удару по Харківському району: один постраждалий

Окупанти завдали удару по Харківському району: один постраждалий

12 жовтня близько 16:00 росіяни обстріляли село Черкаська Лозова Харківського району.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За попередніми даними, одна людина постраждала.

Нагадаємо, напередодні ввечері ворог двічі обстрілював Черкаську Лозову. Близько 23:30 внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку. О 22:40 боєприпас влучив у землю на територію будинку.

Як повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, 57-річного постраждалого госпіталізували.

Агентство Телевидения Новости

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