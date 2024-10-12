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Окупанти завдали удару по Харківському району: один постраждалий
12 жовтня близько 16:00 росіяни обстріляли село Черкаська Лозова Харківського району.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
За попередніми даними, одна людина постраждала.
Нагадаємо, напередодні ввечері ворог двічі обстрілював Черкаську Лозову. Близько 23:30 внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку. О 22:40 боєприпас влучив у землю на територію будинку.
Як повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, 57-річного постраждалого госпіталізували.