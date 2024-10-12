Окупанти завдали удару по Харківському району: один постраждалий

12 жовтня близько 16:00 росіяни обстріляли село Черкаська Лозова Харківського району.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За попередніми даними, одна людина постраждала.

Нагадаємо, напередодні ввечері ворог двічі обстрілював Черкаську Лозову. Близько 23:30 внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку. О 22:40 боєприпас влучив у землю на територію будинку.

Як повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, 57-річного постраждалого госпіталізували.

Агентство Телевидения Новости