Росіяни завдали авіаударів по передмістю Харкова: двоє постраждалих

12 жовтня близько 15:50 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по передмістю Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У селі Черкаська Лозова горів житловий будинок та трава. Поранення голови дістав 57-річний чоловік. У важкому стані його госпіталізували.

Також зафіксовано влучання по садовому товариству у Малоданилівській громаді. Пошкоджено будинок. 61-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости