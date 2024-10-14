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Росіяни задіяли бронетехніку у штурмі на Харківському напрямку: відео

Росіяни задіяли бронетехніку у штурмі на Харківському напрямку: відео

Військові рф здійснили зухвалий штурм на Харківському напрямку. Бійці бригади НГУ «Спартан» атаку ворога відбили.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

«Бронетехніку на цій ділянці фронту росіяни використовують не часто. Цього разу пішли вперед під прикриттям БМП», – йдеться в повідомленні.

Аеророзвідники бригади «Спартан» відреагували та ударами fpv-дронів та скидами зупинили окупантів.

Протягом доби гвардійці по лінії фронту знищили:

1 танк;4 БМП;8 од. автомобільної техніки;2 склади БК;2 БПЛА ОТР.

Агентство Телевидения Новости

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