Одна людина поранена внаслідок удару БпЛА на Харківщині за добу
Протягом доби окупанти обстрілювали Куп’янський та Ізюмський райони Харківської області. Постраждав чоловік.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини 13 жовтня: дані Харківської ОВА
15:14 у Куп’янську після удару БпЛА горіла трава на площі 1 га.
12:35 у Борівській громаді зафіксовано два удари FPV-дронами по відкритій території.
10:00 у Куп’янську внаслідок удару БпЛА постраждав 56-річний чоловік.
Обстріли Харківщини 13 жовтня: дані поліції
Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, 13 жовтня близько 2:50 окупанти обстріляли із РСЗВ Борову: пошкоджено багатоквартирний будинок, вісім приватних будинків, гараж, відділення пошти, адмінбудівля.
с. Сенькове, 7:21: виявлено баражуючий боєприпас на базі FPV-дрона.
Куп’янськ. 13 жовтня, 10:00: удар FPV-дроном. Дістав поранення цивільний чоловік, який їхав на велосипеді. Пошкоджено дорожнє покриття.
15:40 внаслідок обстрілу за зброї, тип якої встановлюється, горіла суха трава.
с. Шийківка, 12:20. Удари двома FPV-дронами: горіла суха трава.