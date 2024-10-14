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Розбиті будинки та пожежі: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Розбиті будинки та пожежі: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби військові рф застосовували проти мирного населення Харківщини ФАБ, РСЗВ, FPV-дрони. Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Куп’янський райони. Силами поліції з Чугуївського району евакуйовано четверо людей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вночі 13 жовтня ворожі війська вдарили по селищу Борова з РСЗВ. Пошкоджено багатоквартирний будинок, вісім приватних будинків, гараж, відділення пошти, адмінбудівля.

В селі Сенькове виявлено баражуючий боєприпас на базі FPV-дрона, який не розірвався. Обійшлося без постраждалих.

Загарбники продовжують гатити по Куп’янську з різних видів озброєння. 13 жовтня внаслідок влучання FPV-дрона перед велосипедистом дістав поранення цивільний чоловік. Його ушпиталили з вибуховими травмами. Пошкоджено дорожнє покриття. Пізніше, внаслідок чергового обстрілу міста військовослужбовцями зс рф, на відкритій місцевості зайнялася суха трава.

На село Новоосинове росіяни скинули авіабомбу ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено сім приватних домоволодінь.

Два ворожих FPV-дрони ударили по селу Шийківка. Внаслідок обстрілу загорівся сухостій, який вдалося загасити.

Агентство Телевидения Новости

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