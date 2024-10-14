На Харківському напрямку за добу знешкодили майже сотню загарбників

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Протягом минулої доби відбулося одне бойове зіткнення поблизу Стариці.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 97 солдатів, з них безповоротні – 44, санітарні – 53.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

3 артилерійські системи,2 бойові броньовані машини,4 автомобілі,1 одиницю спецтехніки,27 БпЛА.

Знищено 41 укриття для особового складу, одна стартова позиція для запуску БпЛА та один пункт управління БпЛА.

Агентство Телевидения Новости