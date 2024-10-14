На Харківщині 16 разів окупанти намагалися атакувати позиції ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 14.10.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час відбулось 107 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник скинув дві керованих авіабомби на Гарбузи.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 16 разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Вишневого. 14 боєзіткнень ще триває. По Новоосиновому та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів вісьмома керованими авіаційними бомбами.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції українців поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Одинадцять боїв завершилися, ще десять – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати можливості прорвати оборону ЗСУ поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Два боєзіткнення завершено без успіху для противника.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали одну атаку російських загарбників поблизу Оріхово-Василівки, ще два ворожі штурми продовжуються.

На Торецькому напрямку тривають три штурмові дії в районі Щербинівки. Ворог застосовує авіацію – по Торецьку завдав удару КАБом.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити захисників України із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, шість боєзіткнень ще тривають.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали шість ударів дев’ятьма КАБами по власній території.

Агентство Телевидения Новости