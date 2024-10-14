17 кораблів та 125 літальних апаратів: біля Тайваню розпочалися військові навчання Китаю

Як відомо, Китай розпочав новий етап військових навчань біля Тайваню. Влада країни заявляла, що це є попередженням «силам, що підтримують незалежність острова».

Наразі біля Тайваню зафіксовано 17 кораблів та 125 літальних апаратів. Про це повідомило оборонне відомство Тайваню, пише Судово-юридична газета.

У Китаї заявляли, що у рамках навчань кораблі та літаки «проведуть маневри за спільним штурмом за участю різнорідних ударних сил».

Відбудуться також тренування з патрулювання ВМС та ВПС, блокування та взяття під контроль ключових портів та районів. Крім того, китайські військові відпрацюють удари по морських та наземних цілях.

Своєю чергою державний департамент США опублікував заяву, в якій висловив занепокоєння щодо військових навчань Китаю. Він охарактеризував маневри як «безпідставні» і закликав Пекін припинити дії, які можуть загрожувати миру та стабільності в тайванській протоці та в ширшому регіоні.

Агентство Телевидения Новости