Сегодня 17:39
Просмотров: 22
Окупанти вдарили по Харківщині: згоріло вісім гаражів
8 гаражів та автівка згоріли на Харківщині, внаслідок удару авіабомбами: загальна площа пожежі становила понад 240 кв.м, також пошкоджено 50 гаражних боксів.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Сталося це сьогодні, у житловому мікрорайоні прифронтового селища Ківшарівка Куп’янського району.
До ліквідації залучалися підрозділи ДСНС і вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка.
Попередньо без жертв і постраждалих