Окупанти вдарили по Харківщині: згоріло вісім гаражів

8 гаражів та автівка згоріли на Харківщині, внаслідок удару авіабомбами: загальна площа пожежі становила понад 240 кв.м, також пошкоджено 50 гаражних боксів.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Сталося це сьогодні, у житловому мікрорайоні прифронтового селища Ківшарівка Куп’янського району.

До ліквідації залучалися підрозділи ДСНС і вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка.

Попередньо без жертв і постраждалих

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