У Харківській області нацгвардійці відбили штурм загарбників

На Харківському напрямку противник здійснив чергову спробу штурму та намагався просунутися до українських позицій малими групами. Нацгвардійцям бригади «Спартану» вдалося відкинути ворога, який знав відчутних втрат.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

«У ворога мінус техніка та посилений взвод піхоти, а також кілька окупантів потрапили для поповнення обмінного фонду», – написав командувач НГУ.

Аеророзвідники бригади виявили переміщення особового складу противника та миттєво завдали вогневих уражень ударними дронами та скидами з БпЛА.

Унаслідок влучної роботи штурм росіян зупинено. Ворог втратив техніку, зокрема БМП, та взвод піхоти.

Агентство Телевидения Новости