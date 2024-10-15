Командувач НГУ відвідав підрозділи, які відбивають штурми на східних напрямках фронту

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко відвідав підрозділи НГУ, які виконують бойові завдання на східних напрямках. Останні тижні противник активізувався на Куп’янському і Лиманському напрямках: збільшивши кількість спроб штурмів, посилюючи їх бронетехнікою.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

Як зазначив Олександр Півненко, усі атаки військовослужбовці відбивають.

У взаємодії з суміжними підрозділами силами піхоти батальйонів оперативного призначення, артилерійських підрозділів та розрахунками FPV-дронів минулого тижня підрозділами Нацгвардії по лінії фронту було знищено:

11 танків;67 одиниць автомобільної техніки;близько 20 одиниць бронетехніки.Завдано уражень і знищено 189 бліндажів та місць скупчення піхоти противника.

«Спілкуючись із командирами та військовослужбовцями, ознайомився із питаннями, які пов’язані з потребами забезпечення, використанням БпЛА та РЕБ. Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в районі виконання завдань та ймовірний характер дій противника», – написав Півненко.

Як зазначив командувач НГУ, нацгвардійці утримують позиції, відбивають спроби штурмів, знищують сили і засоби противника у значній кількості. Стабільно високі результати показують підрозділи БпЛА та артилеристи.

Агентство Телевидения Новости