Масові «мінування» в Україні: більшість повідомлень була з російських IP-адрес

Поліція перевірила об’єкти, щодо яких вчора надійшли повідомлення про замінування – всі вони виявились неправдивими.

Переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес, повідомляє Національна поліція України.

Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель. За фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 жовтня, по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надійшли анонімні листи про замінування їхніх будівель.

Підрозділами поліції відпрацьовано всі заклади, про які надходили сигнали про замінування – всі вони виявились хибними.

Агентство Телевидения Новости