На Харківському напрямку ЗСУ відбили атаки окупантів у районі Вовчанська та Стариці

Оперативна інформація станом на 16:00 15.10.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби вже відбулося 96 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник безрезультатно штурмував позиції ЗСУ у районі Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував позиції підрозділів ЗСУ в районі Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки та Вишневого. 11 боєзіткнень досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

За підтримки штурмової авіації на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського. Дев’ять боєзіткнень завершилися, ще чотири – тривають.На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві атаки російських загарбників поблизу Калинівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося сім ворожих атак у районі Торецька, Дачного та Щербинівки. Українські воїни зупинили їх всі. В основному агресор концентрує свої зусилля на Торецьку, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 30 разів у бік Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. Шістнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

Агентство Телевидения Новости