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Бійці 3 ОШБр показали кадри полювання на ворога на Харківщині
У Харківській області військові 3-ї окремої штурмової бригади атакували дронами російські БТРи та ворожу піхоту.
Про це повідомили в 3 ОШБр.
Як розповіли військові, пілоти дронів минають і антидронові сітки на техніці, і тимчасові споруди над бліндажами: залітають всередину укриттів й детонують.
«Маневрують і вражають противника на Харківщині бійці Primus з 1-го штурмового батальйону», – йдеться в повідомленні.