Бійці 3 ОШБр показали кадри полювання на ворога на Харківщині

У Харківській області військові 3-ї окремої штурмової бригади атакували дронами російські БТРи та ворожу піхоту.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Як розповіли військові, пілоти дронів минають і антидронові сітки на техніці, і тимчасові споруди над бліндажами: залітають всередину укриттів й детонують.

«Маневрують і вражають противника на Харківщині бійці Primus з 1-го штурмового батальйону», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости