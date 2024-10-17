Окупанти скинули чотири КАБи в районі Писарівки та Старого Салтова на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом 16:00 17 жовтня. 951 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку доби відбулося понад 120 бойових зіткнень. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня України, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку 17 жовтня відбулося три бойових зіткнення. Українські захисники відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці. Також ворог завдав двох авіаударів у районі Писарівки та Старого Салтова, скинувши чотири КАБ.

Дев’ять штурмових дій загарбників відбиті військовими ЗСУ поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Надії на Куп’янському напрямку. У районах Джерельного та Лозової точиться ще три боєзіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости