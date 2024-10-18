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Масована атака «шахедів» на Україну: 80 повітряних цілей збито

Масована атака «шахедів» на Україну: 80 повітряних цілей збито

У ніч на 18 жовтня, починаючи з 20:00 17 жовтня, військові рф атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. Райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Станом на 8:30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135 ворожих безпілотників.

В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській та Вінницькій областях.

44 російських безпілотники локаційно втрачено, два полетіли в Білорусь, близько 10 ворожих БпЛА перебуває в повітряному просторі центральних областей України.

Агентство Телевидения Новости

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