На Харківщині затримали жінку, яка агітувала на підтримку росармії та заперечувала агресію рф

Прихильницею «руского міра» виявилася 64-річна мешканка села Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області. Жінка в умовах збройного вторгнення російської федерації відкрито вела пропаганду.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Жінка відкрито підтримувала рф, запевняла односельців, що їх «росія звільнила та України більше тут не буде». Переконувала місцевих жителів, що з росіянами будуть кращі умови життя і надалі вони отримають великі соціальні виплати від держави-агресора.

Навіть після деокупації жінка розповідала односельцям, що росія все одно повернеться та всіх звільнить.

17 жовтня дізнавачі під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури за оперативним супроводом СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости