Повідомлено про підозру експрацівниці митниці, яка під час захоплення Куп’янська очолила архів окупаційної адміністрації

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ повідомили про підозру колишній головній інспекторці Харківської митниці. Під час окупації Куп’янська жінка добровільно погодилася працювати на росіян.

Про це повідомили речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула та речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними правоохоронців, 43-річна жителька Куп’янського району Харківської області до початку повномасштабного вторгнення жінка обіймала посаду головного інспектора відділу документообігу Харківської митниці. Після захоплення рашистами частини території Харківщини фігурантка добровільно співпрацювала з рашистами та була «переведена» окупаційною владою до так званої «Военно-гражданской администрации Харьковской области».

У липні 2022 року її призначили на «посаду» «начальника архівного відділу» в управлінні документаційного забезпечення окупаційної адміністрації рф. На цій посаді колаборантка впроваджувала російські норми документообігу, впорядковувала документи, формувала справи та передавала їх «керівництву» окупаційної адміністрації.

Під час деокупації регіону восени 2022 року вона втекла на територію держави-агресора, де поки що переховується від українського правосуддя. Фігурантці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР в м. Полтаві за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости