Ще 95 захисників України вдалося повернути з полону

З російського полону вдалося звільнити ще 95 українських захисників: 18 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначили в Координаційному штабі, особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист України від агресора.

Серед звільнених з полону – нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину.

Серед звільнених – 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Чимало звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом.

«Висловлюємо також глибоку вдячність за допомогу та різнобічну підтримку в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам», – додали в Координаційному штабі.

У результаті всіх проведених обмінів з російського полону визволено вже 3767 людей.

Агентство Телевидения Новости