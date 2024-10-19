Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:01
Просмотров: 64

Ще 95 захисників України вдалося повернути з полону

Ще 95 захисників України вдалося повернути з полону

З російського полону вдалося звільнити ще 95 українських захисників: 18 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначили в Координаційному штабі, особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист України від агресора.

Серед звільнених з полону – нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину.

Серед звільнених – 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Чимало звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування. 

Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом.

«Висловлюємо також глибоку вдячність за допомогу та різнобічну підтримку в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам», – додали в Координаційному штабі.

У результаті всіх проведених обмінів з російського полону визволено вже 3767 людей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 