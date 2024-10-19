На Харківському напрямку окупанти тиснуть біля Стариці та Вовчанська

Оперативна інформація станом на 16:00 19.10.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 71 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. На даний час в чотирьох локаціях тривають бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів активно йшов на позиції підрозділів ЗСУ у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової, п’ять боєзіткнень триває. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців в районах Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Бої тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснювали штурмові дії позицій ЗСУ поблизу Андріївки та Ступочок. Атаки ворога відбито.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив атаку в напрямку Олександро-Шультиного, скинув керовані авіаційні бомби на Торецьк та Катеринівку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вісім спроб потіснити захисників України із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя та Селидового. Сили оборони стримують натиск, та на даний час відбили п’ять атак противника, три атаки – ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито сім з 21 атаки окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

Від терористичних атак ворожої артилерії постраждала Сеньківка Чернігівської області, на Шостку ворог скинув чотири авіабомби, на жаль, є загиблі та поранені. Також противник завдав 24 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 34 КАБ.

Агентство Телевидения Новости