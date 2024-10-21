Говорити про форсування росіянами річки Оскіл на Харківщині – передчасно: заява комбата 92-ї ОШБр
Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко вважає, що форсування річки Оскіл на Харківщині не є можливим для противника без зайняття ним лівобережного плацдарму.
Про це повідомляє Еспресо.
“Щодо форсування противником річки Оскіл, то за моїм переконанням, про це говорити передчасно. Бо першочерговим завданням ворога є зайняти лівобережний плацдарм, а без зайняття цього плацдарму, зокрема Куп’янська-Вузлового, форсувати р. Оскіл, на мою думку, не є можливим”, – зауважив комбат 92-ї ОШБр.
За словами Федоренка, якби окупантам і вдалося реалізувати таку задачу, то форсування річки Оскіл – непростий виклик.
“Я точно знаю про що кажу, тому що восени 2022 року ми форсували р. Оскіл – це ще те випробування. Це достатньо не просто, а тепер слід враховувати ті технології, які є у 2024 році, зокрема ударні безпілотники. Відповідно, передумови до перерізання, вибиття противника формується щоденною злагодженою роботою, аби поетапно його знищувати», – зазначив військовий.
Юрій Федоренко підкреслив, що Сили оборони України працюють над передумовами, які дозволять зупинити ворога, перейняти тактичну ініціативу та не дати йому розширитися на лівобережному плацдармі річки Оскіл.