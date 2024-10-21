Говорити про форсування росіянами річки Оскіл на Харківщині – передчасно: заява комбата 92-ї ОШБр

Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко вважає, що форсування річки Оскіл на Харківщині не є можливим для противника без зайняття ним лівобережного плацдарму.

Про це повідомляє Еспресо.

“Щодо форсування противником річки Оскіл, то за моїм переконанням, про це говорити передчасно. Бо першочерговим завданням ворога є зайняти лівобережний плацдарм, а без зайняття цього плацдарму, зокрема Куп’янська-Вузлового, форсувати р. Оскіл, на мою думку, не є можливим”, – зауважив комбат 92-ї ОШБр.

За словами Федоренка, якби окупантам і вдалося реалізувати таку задачу, то форсування річки Оскіл – непростий виклик.

“Я точно знаю про що кажу, тому що восени 2022 року ми форсували р. Оскіл – це ще те випробування. Це достатньо не просто, а тепер слід враховувати ті технології, які є у 2024 році, зокрема ударні безпілотники. Відповідно, передумови до перерізання, вибиття противника формується щоденною злагодженою роботою, аби поетапно його знищувати», – зазначив військовий.

Юрій Федоренко підкреслив, що Сили оборони України працюють над передумовами, які дозволять зупинити ворога, перейняти тактичну ініціативу та не дати йому розширитися на лівобережному плацдармі річки Оскіл.

Агентство Телевидения Новости