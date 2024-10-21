Війна вимагає нових вмінь: як харківські нацгвардійці тренуються нищити ворога

Велика війна вимагає нових знань та вмінь, говорить Дмитро з Вінниччини. Вперше чоловік став на захист своєї родини та країни у дві тисячі чотирнадцятому.

Дмитро «Додоша», рекрут 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Багато побратимів вже, з якими ми разом і воювали, і вже і покумували, і все. Але багато вже хто загинув і потрібно віддавати честь їм також.

Зліва от дороги по нашому маршруту буде бліндаж нашого противника По даним розвідки в цій сп-ці знаходиться 2 особи які треба нейтралізувати

Вишколом рекрутів Національної гвардії України займаються інструктори з бойовим досвідом. Влад з позивним «Патрон» відповідає за інженерну підготовку, спеціалізується на підривній справі.

Влад «Патрон», інструктор з інженерної підготовки 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Поки в тебе є мінно-вибухові пристрої, які стоять між тобою та ворогом – це все, що захищає тебе від його наступу. Якщо в тебе немає окопу – це все, це оборона, це життя бійця, це його безпека твої знання – це дорівнює твоєму життю, ти собі просто підвищуєш свої шанси на виживання на лінії зіткнення.

«Патрон» був кращим на навчаннях інструкторів в Чехії. Зараз вчить рекрутів розпізнавати міни. Смертельної вибухівки у ворога чимало – протипіхотні, протитанкові, донні морські.

Влад «Патрон», інструктор з інженерної підготовки 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Поки ти дійдеш до позиції, ти побачиш там десятки різних видів мін. І тобі потрібно знати, до яких можна наближатися, а до яких не можна. Що з ними далі робити. Це ти забов’язаний знати. Тим паче сьогодні ти солдат-боєць, а завтра ти старший групи, тому що командира поранило і ти береш на себе командування.

Навколо – дим та вибухи. Умови вишколу наближені до бойових. За легендою навчань, рекрутам треба швидко знайти схованку від ворожих скидів та допомогти пораненому побратиму.

«Пентагон», інструктор з підготовки операторів та пілотів БпЛА 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Граю роль ворогів. Моя задача – робити скиди на групу, яка йде по лісу, займається штурмовими діями. Наша мета – навчити їх, щоб вони правильно та швидко реагували на скиди з дронів.

«Єнот», інструктор з тактичної медицини 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Намагалися створити таку невеличку стресову ситуацію, задіяти додаткові навантаження, звукові ефекти, світлові ефекти, щоб їм більш-менш було зрозуміло, а як це насправді відбувається, щоб це не в кімнатних умовах було, тобто, щоб максимально було все наближено до бойових дій.

На додачу до бойового досвіду інструктор з тактичної підготовки Андрій з позивним «Дрон» навчався у Німеччині. Студент-другокурсник до війська прийшов добровольцем.

Андрій «Дрон», інструктор з тактичної підготовки 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Захистити своїх рідних та суверенітет України. За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати.

Тактика – це думати та швидко приймати рішення, говорить «Дрон». Знання та вміння, отримані на вишколі, мають стати фізіологічною пам’яттю.

Андрій «Дрон», інструктор з тактичної підготовки 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Бойова ситуація кожну секунду міняється. Ми групою йшли – тут обстріл, ми почули свист, швидко впали, тобто це вже фізика. Ми вже на землі лежимо, потім ми йдемо. Тут дрон, нам треба швидко сховатися, і ми всі переглянулися і одразу почали кудись під навіс… Колія, дерево – все, що завгодно, все є прикриттям для нас.

Леонід «Форос», командир відділення інструкторів 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Насамперед для чого ми навчаємо людей? Для того, щоб вони вбивали ворогів, які прийшли на нашу землю та зберегли своє життя і життя своїх побратимів.

Психологічні вправи – частина базової підготовки рекрутів-гвардійців. Вчать саморегуляції – з дихання починаються негативні стани, коли втрачається контроль та рівновага.

Євген «Джексон», офіцер-психолог 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Приклад: бойовий підрозділ, люди виконують бойове завдання, а прилітає в бліндаж, деякі люди отримали травмування, деякі люди починають метушитися, але з’являється сильна людина, сержант не буду називати його прізвища, яка в змозі цих людей зібрати до купи, сказати їм, що їм треба робити, заспокоїти їх, і тоді замість позиції, яка рушиться, ми отримуємо підрозділ, який в змозі тримати оборону.

Слобожанські гвардійці разом із бойовими побратимами нищать російських окупантів на Харківському та Донецькому напрямках. Знання та навички вишколу допоможуть виконати бойове завдання, зберегти своє життя та побратимів.





Агентство Телевидения Новости