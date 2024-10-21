Війна вимагає нових вмінь: як харківські нацгвардійці тренуються нищити ворога
Велика війна вимагає нових знань та вмінь, говорить Дмитро з Вінниччини. Вперше чоловік став на захист своєї родини та країни у дві тисячі чотирнадцятому.
Дмитро «Додоша», рекрут 5-ї Слобожанської бригади НГУ
Багато побратимів вже, з якими ми разом і воювали, і вже і покумували, і все. Але багато вже хто загинув і потрібно віддавати честь їм також.
Зліва от дороги по нашому маршруту буде бліндаж нашого противника По даним розвідки в цій сп-ці знаходиться 2 особи які треба нейтралізувати
Вишколом рекрутів Національної гвардії України займаються інструктори з бойовим досвідом. Влад з позивним «Патрон» відповідає за інженерну підготовку, спеціалізується на підривній справі.
Влад «Патрон», інструктор з інженерної підготовки 5-ї Слобожанської бригади НГУ
Поки в тебе є мінно-вибухові пристрої, які стоять між тобою та ворогом – це все, що захищає тебе від його наступу. Якщо в тебе немає окопу – це все, це оборона, це життя бійця, це його безпека твої знання – це дорівнює твоєму життю, ти собі просто підвищуєш свої шанси на виживання на лінії зіткнення.
«Патрон» був кращим на навчаннях інструкторів в Чехії. Зараз вчить рекрутів розпізнавати міни. Смертельної вибухівки у ворога чимало – протипіхотні, протитанкові, донні морські.
Влад «Патрон», інструктор з інженерної підготовки 5-ї Слобожанської бригади НГУ
Поки ти дійдеш до позиції, ти побачиш там десятки різних видів мін. І тобі потрібно знати, до яких можна наближатися, а до яких не можна. Що з ними далі робити. Це ти забов’язаний знати. Тим паче сьогодні ти солдат-боєць, а завтра ти старший групи, тому що командира поранило і ти береш на себе командування.
Навколо – дим та вибухи. Умови вишколу наближені до бойових. За легендою навчань, рекрутам треба швидко знайти схованку від ворожих скидів та допомогти пораненому побратиму.
«Пентагон», інструктор з підготовки операторів та пілотів БпЛА 5-ї Слобожанської бригади НГУ
Граю роль ворогів. Моя задача – робити скиди на групу, яка йде по лісу, займається штурмовими діями. Наша мета – навчити їх, щоб вони правильно та швидко реагували на скиди з дронів.
«Єнот», інструктор з тактичної медицини 5-ї Слобожанської бригади НГУ
Намагалися створити таку невеличку стресову ситуацію, задіяти додаткові навантаження, звукові ефекти, світлові ефекти, щоб їм більш-менш було зрозуміло, а як це насправді відбувається, щоб це не в кімнатних умовах було, тобто, щоб максимально було все наближено до бойових дій.
На додачу до бойового досвіду інструктор з тактичної підготовки Андрій з позивним «Дрон» навчався у Німеччині. Студент-другокурсник до війська прийшов добровольцем.
Андрій «Дрон», інструктор з тактичної підготовки 5-ї Слобожанської бригади НГУ
Захистити своїх рідних та суверенітет України. За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати.
Тактика – це думати та швидко приймати рішення, говорить «Дрон». Знання та вміння, отримані на вишколі, мають стати фізіологічною пам’яттю.
Андрій «Дрон», інструктор з тактичної підготовки 5-ї Слобожанської бригади НГУ
Бойова ситуація кожну секунду міняється. Ми групою йшли – тут обстріл, ми почули свист, швидко впали, тобто це вже фізика. Ми вже на землі лежимо, потім ми йдемо. Тут дрон, нам треба швидко сховатися, і ми всі переглянулися і одразу почали кудись під навіс… Колія, дерево – все, що завгодно, все є прикриттям для нас.
Леонід «Форос», командир відділення інструкторів 5-ї Слобожанської бригади НГУ
Насамперед для чого ми навчаємо людей? Для того, щоб вони вбивали ворогів, які прийшли на нашу землю та зберегли своє життя і життя своїх побратимів.
Психологічні вправи – частина базової підготовки рекрутів-гвардійців. Вчать саморегуляції – з дихання починаються негативні стани, коли втрачається контроль та рівновага.
Євген «Джексон», офіцер-психолог 5-ї Слобожанської бригади НГУ
Приклад: бойовий підрозділ, люди виконують бойове завдання, а прилітає в бліндаж, деякі люди отримали травмування, деякі люди починають метушитися, але з’являється сильна людина, сержант не буду називати його прізвища, яка в змозі цих людей зібрати до купи, сказати їм, що їм треба робити, заспокоїти їх, і тоді замість позиції, яка рушиться, ми отримуємо підрозділ, який в змозі тримати оборону.
Слобожанські гвардійці разом із бойовими побратимами нищать російських окупантів на Харківському та Донецькому напрямках. Знання та навички вишколу допоможуть виконати бойове завдання, зберегти своє життя та побратимів.