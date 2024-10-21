У Харкові на сесії міськради внесли зміни до бюджету міста

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 21 жовтня, на позачерговій сесії, повідомляє міськрада.

Місто отримає 345,2 млн грн на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, 2 млн грн – на заходи з відновлення об’єктів інфраструктури та житлового фонду; 1,8 млн грн – на забезпечення харчуванням учнів початкових класів.

Водночас у Харкові були збільшені видатки на:

проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоповерхових житлових будинках – на 87 млн грн;забезпечення подальшого безоплатного проїзду в пасажирському транспорті – на 246,4 млн грн;надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 12,8 млн грн.

Агентство Телевидения Новости