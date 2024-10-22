На Харківщині за добу евакуйовано 214 жителів з прифронтових територій

Впродовж минулої доби з небезпечних територій Куп’янського та Борівського напрямків у безпечні місця виїхали 214 жителів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«В області триває евакуація жителів прифронтових і прикордонних населених пунктів. Особливу увагу приділяємо родинам із дітьми. Поліція, ДСНС, медики «швидкої допомоги», БО «Координаційний гуманітарний центр» та інші волонтерські організації в координації з ХОВА щодня проводять евакуацію цивільного населення. Дякуємо усім, хто рятує наших людей! Враховуючи безпекову ситуацію в регіоні, ця робота триватиме», — зазначив Олег Синєгубов.

Загалом на Куп’янському напрямку евакуації підлягають 9187 людей і 265 осіб з лівого берега річки Оскіл. З Борівського напрямку – 171 людина.

Охочі виїхати на більш безпечні території можуть зареєструватися у Борівській селищній раді для отримання гуманітарної та фінансової допомоги. Реєстрація відбувається у приміщенні фізкультурно-оздоровчого комплексу робочі дні з 8:00 до 12:00. Жителі старостинських округів Борівської громади можуть звернутися на «гарячу лінію»: 063 496 54 00.

«На сьогодні з населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямків запланована евакуація 65 людей. Збережіть життя собі та своїм рідним! Телефонуйте 0 800 33 92 91. Всіх евакуйованих забезпечують комплексною гуманітарною та грошовою допомогою, надають юридичний супровід і психологічну підтримку. У разі потреби людям також надають тимчасове житло», – додав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости