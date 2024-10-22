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Окупанти обстріляли Харків: зайнялася пожежа
О 21:20 у місті було чутно вибухи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
На місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється, зазначив Терехов.
Ще є інформація про ворожий удар по Салтівському району.
Ще є приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом. У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється, – написав мер на своїй сторінці у Телеграм.