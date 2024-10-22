Окупанти обстріляли Харків: зайнялася пожежа

О 21:20 у місті було чутно вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється, зазначив Терехов.

Ще є інформація про ворожий удар по Салтівському району.

Ще є приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом. У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється, – написав мер на своїй сторінці у Телеграм.

Агентство Телевидения Новости