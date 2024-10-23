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Вночі окупанти скинули на Харків та область ФАБ-250: наслідки влучань

Вночі окупанти скинули на Харків та область ФАБ-250: наслідки влучань

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 жовтня близько 21:20 збройні сили рф завдали два авіаційні удари по Холодногірському та Київському районах Харкова. Влучання зафіксовано у промисловій зоні. Внаслідок вибухів незначних пошкоджень зазнали декілька приватних домоволодінь та багатоповерхівок. На щастя, без постраждалих.

23 жовтня орієнтовно о 3:20 російська армія вдарила з авіації по селу Лісне Малоданилівської ТГ. Пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди тощо.

75-річна жінка та чоловік 80 років отримали поранення. Також 39-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

За попередніми даними, удари по Харкову та Лісному були завдані ФАБ-250 з УМПК.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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