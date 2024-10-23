Удар КАБом по селу Безруки: пошкоджено 7 приватних домоволодінь (фото)

Вночі, близько 3:20 окупанти вдарили КАБом по селу Безруки на Харківщині.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Працівники Дергачівського гуманітарного центру надали місцевим мешканцям OSB-плити, брус, дошки, шифер, цвяхи, піну та тенти для попереднього ремонту (консервації) будинків.

«Шановні безруківці, не забудьте зателефонувати до поліції та повідомити про факт пошкодження вашого будинку або квартири. Це дасть вам підставу подати заявку на відшкодування через державну програму єВідновлення», – наголосив Задоренко.

Зробити це можна через застосунок «Дія», або через відповідну комісію Дергачівської міської ради.

Агентство Телевидения Новости