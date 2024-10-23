Під Харковом через нічний обстріл були знеструмлені 29 будинків
Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання у селі Лісне Малоданилівської громади Харківської області.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».
Споживачі були знеструмлені внаслідок нічного обстрілу: авіабомба впала буквально у двох метрах від повітряної лінії електропередачі.
«Було вщент знищено два прогони лінії. Без світла залишилися 29 приватних будинків. Фахівці Дергачівського РЕМ замінили провід та забезпечили енергопостачання знеструмлених споживачів», – повідомив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук.