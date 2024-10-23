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Під Харковом через нічний обстріл були знеструмлені 29 будинків

Під Харковом через нічний обстріл були знеструмлені 29 будинків

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання у селі Лісне Малоданилівської громади Харківської області.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

Споживачі були знеструмлені внаслідок нічного обстрілу: авіабомба впала буквально у двох метрах від повітряної лінії електропередачі.

«Було вщент знищено два прогони лінії. Без світла залишилися 29 приватних будинків. Фахівці Дергачівського РЕМ замінили провід та забезпечили енергопостачання знеструмлених споживачів», – повідомив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук.

Агентство Телевидения Новости

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