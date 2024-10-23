Окупанти б’ють по переправах на Харківщині, темпи евакуації знизилися

За добу ворог застосував проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та одну ракету Х-38.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській ОВА фіксують зниження темпів евакуації. Загалом 9000 людей підлягають евакуації з Куп’янського напрямку, з них понад 4800 – жителів Куп’янської громади.

Пріоритет – лівий берег, де залишається понад 2700 людей. Ситуація ускладнюється тим, що росіяни бʼють по переправах.

«На лівому березі річки Оскіл, міста Куп’янська і інших громад ми вже не можемо забезпечувати відновлення критичної інфраструктури, ворог її постійно знищує. Крім того, вчора завдано ворогом ударів по переправах через цю річку, що ускладнює евакуаційні заходи, однак ми працюємо над відновленням логістичного сполучення. Так само Ізюмський напрямок – Борова знову під вогнем», – зазначив Синєгубов.

169 місцевих жителів, зокрема 79 дітей, потрібно ще евакуювати з Борівської громади, де вкрай напружена безпекова ситуація.

Агентство Телевидения Новости