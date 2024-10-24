Для ЗСУ збільшать постачання сезонних фруктів та овочів: нові вимоги до закупівлі

Для українських військових із 2025 року збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо.

Про це повідомляє Міністерство оборони, пише Судово-юридична газета.

Зазначається, що це стало можливим після того, як Міноборони збільшило терміни їх закупівлі. Відповідні зміни зафіксовані в оновлених «Періодах поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування».

«Адаптовуємо наші закупівельні процеси під умови війни. Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу», – підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати оновлені правила з початку 2025 року.

Агентство Телевидения Новости