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Внаслідок авіаудару по Куп’янську травмовані семеро людей: поліція документує злочин рф

Внаслідок авіаудару по Куп’янську травмовані семеро людей: поліція документує злочин рф

Вранці 24 жовтня окупанти вдарили по місту Куп’янськ, попередньо, ОДАБ-1500.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Авіабомба влучила біля магазину на ринку. П’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Місцеві мешканці опинилися в епіцентрі удару. Поліцейські допомогли рятувальникам дістати людей з-під завалів та надали їм допомогу. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку, пошкоджено 12 торгівельних кіосків, дитсадок, житлові будинки, адміністративна будівля.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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