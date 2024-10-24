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На Харківщині зросло число поранених внаслідок удару важкою авіабомбою ОДАБ-1500

На Харківщині зросло число поранених внаслідок удару важкою авіабомбою ОДАБ-1500

Станом на 14:00 внаслідок влучання авіабомби у Куп’янську 24 жовтня травмовані 11 людей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Одна з постраждалих, яка перебувала у тяжкому стані, померла в лікарні.

Вісім жінок та троє чоловіків дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 24 жовтня близько 10:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Куп’янську. Попередньо, ворог застосував ОДАБ-1500. Авіаційний боєприпас влучив біля магазину на місцевому ринку.

Агентство Телевидения Новости

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