На Харківщині окупанти активно застосовують авіацію: б’ють ракетами та авіабомбами

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 24 жовтня. 974 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 101.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Новеньке, Локня, Басівка, Княжичі, Тур’я, Шалигіне Сумської області; Леонівка Чернігівської області. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Басівки, Біловодів та Великої Писарівки.

На Харківському напрямку противник сім разів атакував позиції підрозділів ЗСУ у районі Стариці.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки та Вишневого. П’ять боєзіткнень ще тривають. По Петропавлівці, Андріївці та Куп’янську ворожа авіація завдала ударів шістнадцятьма НАРами та чотирма КАБами.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости