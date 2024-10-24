За добу поліція Харківщини евакуювала з-під обстрілів 75 жителів

Протягом 23 жовтня поліцейські Харківщини евакуювали 75 жителів Купʼянського району, а саме Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської територіальних громад. Серед евакуйованих 40 жінок, 30 чоловіків та п’ятеро дітей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Працівники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця Купʼянського району і передали волонтерам.

У поліції нагадують, що жителі населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, можуть звернутися на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції.





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