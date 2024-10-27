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Артилерія бригади «Гарт» накрила вогнем ворожі позиції на Харківщині: відео

Артилерія бригади «Гарт» накрила вогнем ворожі позиції на Харківщині: відео

Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують знищувати російсько-окупаційні війська на Харківщині. Артилеристи бригади «Гарт» вкотре завдали втрат ворогу на Вовчанському напрямку – в матеріальних ресурсах та в живій силі.

Про це повідомили в ДПСУ.

Реактивними системами залпового вогню та ствольною артилерією гармаші завдали ударів по місцях укриття особового складу, складах з боєкомплектами, спостережних позиціях та пунктах зв’язку противника.

Всі цілі уражено. Підтверджено знищення 14 окупантів, ще 12 – поранені.


Агентство Телевидения Новости

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