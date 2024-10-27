Куп’янський напрямок фронту: окупанти 13 разів активно штурмували позиції ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 27 жовтня. Триває 977 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на всіх напрямках фронту відбулося 84 бойові зіткнення.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, атаки росіян відбито.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости