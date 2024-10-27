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На Куп’янському напрямку ЗСУ розбили броньовану колону ворога

На Куп’янському напрямку ЗСУ розбили броньовану колону ворога

Батальйон ударних БпАК «Ахіллес» разом з бійцями 43 ОМБр на Куп’янському напрямку розбили механізований наступ противника.

Про це повідомив Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Так, українські захисники під час відбиття ворожого штурму знищили та уразили вісім одиниць російської техніки та ліквідували щонайменше двох окупантів

Знищено:

Танк – 1 од.БМП – 2 од.

Уражено:

Танк – 2 од.БМП – 3 од.200 – 2 ос.

Агентство Телевидения Новости

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