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Окупанти спалили ангар із зерном на Харківщині

Окупанти спалили ангар із зерном на Харківщині

Вночі 26 жовтня під Чугуєвом росіяни прицільно вдарили по ангару із зерном. У масштабній пожежі згоріли тони збіжжя, збитки наразі підраховують.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого», – йдеться в повідомленні.

За даними вибухотехніків, ворог бив із ЗРК С-300. Від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований.

Агентство Телевидения Новости

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