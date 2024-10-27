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Окупанти спалили ангар із зерном на Харківщині
Вночі 26 жовтня під Чугуєвом росіяни прицільно вдарили по ангару із зерном. У масштабній пожежі згоріли тони збіжжя, збитки наразі підраховують.
Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
«Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого», – йдеться в повідомленні.
За даними вибухотехніків, ворог бив із ЗРК С-300. Від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований.