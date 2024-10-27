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27.10.2024 21:04
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Російські КАБи влучили у трьох районах Харкова: постраждала жінка

Російські КАБи влучили у трьох районах Харкова: постраждала жінка

Ввечері 27 жовтня окупанти завдали чотирьох ударів по трьох районах Харкова. Відомо про одну постраждалу жінку.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Салтівському районі внаслідок удару керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка.

Загалом було зафіксовано чотири влучання у межах міста – у Шевченківському, Київському та Салтівському районах.

У Шевченківському районі пошкоджені приватні будинки. Попередньо, без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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