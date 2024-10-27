Число постраждалих у результаті авіаударів по Харкову зросло

Внаслідок ударів КАБами по Харкову 27 жовтня постраждали троє людей. Одна жінка в Салтівському районі, та двоє жителів у Шевченківському районі міста.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Олега Синєгубова, внаслідок удару КАБу в Шевченківському районі Харкова постраждали дві людини – 51-річний чоловік та 76-річна жінка, їх госпіталізовано.

За даними Ігоря Терехова, третя постраждала внаслідок ворожих ударів – у Салтівському районі, там у результаті влучання КАБ було пошкоджено приватний будинок.

Загалом у Харкові було зафіксовано чотири влучання – у Шевченківському, Київському та Салтівському районах. Деталі уточнюються.

Агентство Телевидения Новости