На Куп’янському напрямку армія рф атакувала 22 рази

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 29 жовтня. 979 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

За сьогодні кількість ворожих атак по всій лінії фронту зросла до 104. Основні зусилля окупанти прикладають на Куп’янському та Курахівському напрямках, де провели половину від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Сіверському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку окупанти двічі, за підтримки авіації, штурмували позиції підрозділів ЗСУ в районі Вовчанська. Один бій досі триває. Також ворог вдарив авіабомбами по Харкову та Гоптівці.

22 рази ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки, Колісниківки, Торського, Загризового та Лозової. Неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Тернів тривають 12 боєзіткнень.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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