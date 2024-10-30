Харків розраховує на фінансову підтримку ЮНЕСКО для відновлення Держпрому – Терехов
У Харкові комунальники закривали контури та відновлювали комунальні послуги в будинках, які були пошкоджені напередодні увечері внаслідок ворожого удару по центру міста.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.
Крім того, ліквідація наслідків нічних обстрілів продовжується в Основ’янському районі, де вибух також завдав чимало пошкоджень приватним будинкам.
«В основному були пошкоджені дахи. Працюватимемо завтра і післязавтра, бо руйнування дуже серйозні», – повідомив Ігор Терехов.
За його словами, у пошкоджених будинках вдалося відновити електропостачання та частково – подачу газу.
Також Ігор Терехов повідомив, що місто розраховує на фінансову підтримку ЮНЕСКО, щоб відновити пошкоджену напередодні будівлю Держпрому. За його словами, на місці пригоди продовжують працювати експерти.