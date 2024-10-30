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Харків розраховує на фінансову підтримку ЮНЕСКО для відновлення Держпрому – Терехов

Харків розраховує на фінансову підтримку ЮНЕСКО для відновлення Держпрому – Терехов

У Харкові комунальники закривали контури та відновлювали комунальні послуги в будинках, які були пошкоджені напередодні увечері внаслідок ворожого удару по центру міста.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Крім того, ліквідація наслідків нічних обстрілів продовжується в Основ’янському районі, де вибух також завдав чимало пошкоджень приватним будинкам.

«В основному були пошкоджені дахи. Працюватимемо завтра і післязавтра, бо руйнування дуже серйозні», – повідомив Ігор Терехов.

За його словами, у пошкоджених будинках вдалося відновити електропостачання та частково – подачу газу.

Також Ігор Терехов повідомив, що місто розраховує на фінансову підтримку ЮНЕСКО, щоб відновити пошкоджену напередодні будівлю Держпрому. За його словами, на місці пригоди продовжують працювати експерти.

Агентство Телевидения Новости

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