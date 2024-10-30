Рада ухвалила закон про угоди зі слідством: корупціонерів дозволили звільняти від перспектив в’язниці

Верховна Рада 29 жовтня ухвалила в цілому закон, за яким обвинувачені в корупційних злочинах зможуть або отримати значно менший строк, або взагалі фактично залишитися на свободі з випробувальним терміном.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Новий закон, по суті, прибирає для корупціонерів нині чинну для них заборону на призначення судом покарання з випробуванням, яка передбачена ч. 1 статті 75 Кримінального кодексу. Умовою для звільнення від перспективи відбування реального покарання у в’язниці є затвердження угоди зі слідством.

Також новий закон передбачає, що отримати м’якше покарання зможе навіть організатор корупційного злочину – за умови викриття іншого організатора.

Йдеться про прийнятий в цілому законопроєкт 12039 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо угод зі слідством у корупційних справах.

Його прийняття є у вимогах міжнародних партнерів, і МЗС навіть написало термінового листа на парламент про те, що без прийняття цього закону Україна ризикує втратити 4 млрд євро траншу від ЄС.

Як зазначило у своєму висновку Головне юридичне управління Верховної Ради, аналіз положень законопроєкту свідчить, що запропоноване регулювання має ознаки непрозорості та незавершеності.

Зокрема, можливість звільнення корупціонерів від тюрми фактично повністю ставиться у залежність від доброчесності та компетентності працівників органів слідства.

Йдеться, зокрема, про можливість (а не обов’язковість) призначення додаткового покарання у виді штрафу та встановлення умови щодо узгодження розмірів такого штрафу сторонами угоди про визнання винуватості (зміни до статті 53), можливість призначення таким особам більш м’якого покарання (нова стаття 69-2), можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням (навіть за тяжкий корупційний злочин) (зміни до статті 75).

Так, стаття 77 КК передбачатиме:

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класуУ разі звільнення від відбування покарання з випробуванням внаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості за корупційне кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією, та за умови узгодження сторонами угоди додаткового покарання може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Агентство Телевидения Новости