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Росіяни вдарили по поліцейському авто на Харківщини, є поранені

Росіяни вдарили по поліцейському авто на Харківщини, є поранені

Вдень 30 жовтня окупанти здійснили черговий обстріл міста Куп’янськ на Харківщині, застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено службове авто поліції. Двоє правоохоронців дістали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка.

Постраждалу було госпіталізовано до медичного закладу, де їй надається необхідна медична допомога.

Агентство Телевидения Новости

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