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Один чоловік загинув, один поранений внаслідок обстрілу Харківщини

Один чоловік загинув, один поранений внаслідок обстрілу Харківщини

Сьогодні, 30 жовтня, близько 16:00, окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Внаслідок влучань загинув 42-річний місцевий житель. Ще один чоловік зазнав уламкових поранень та був ушпиталений.

Нагадаємо, сьогодні вдень внаслідок обстрілу з РСЗВ у Куп’янську було пошкоджено службове авто поліції. Двоє правоохоронців дістали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка.

Агентство Телевидения Новости

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