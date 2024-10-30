У Харкові триває ліквідація наслідків бомбардування Держпрому

Другу добу триває ліквідація наслідків авіаудару по будівлі Держпрому у Харкові. Верхолази-рятувальники ДСНС, використовуючи колінчатий підйомник, проводили роботи на верхніх поверхах пошкодженої будівлі.

Про це повідомили в ДСНС України.

Нагадаємо, 28 жовтня російські війська завдали удару КАБами по Харкову.

«Серйозних пошкоджень зазнала будівля Держпрому, яка є візитівкою міста, пам’яткою архітектури, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Частково зруйновані приміщення другого та третього поверхів будівлі. Пошкоджені також житлові будинки, лікарня та навчальні заклади поруч.

Агентство Телевидения Новости